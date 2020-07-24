Gençler kapış kapış Avrupa'ya gidiyor

Türk futbolunun genç yıldızları Avrupa kapısına dayandı. TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da başarılı bir performans sergileyen 19 yaşındaki stoper Cenk Özkaçar, Fransız ekibi Lyon ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Lyon, bu transfer için İzmir ekibine 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.



Eskişehir altyapısından yetişen ve kısa sürede A Takıma yükselen 17 yaşındaki forvet Metehan Altunbaş da, Avusturya ekibi LASK Linz ile anlaştı. Son olarak Süper Lig şampiyonu Başakşehir'in altyapısına gelen Ahmet Deha Sarıahmet İspanya'nın dünya devi ekibi Real Madrid ile ön anlaşma imzaladı.



17 yaşındaki orta saha Madrid'in kendisini 1.5 yıldır takip ettiğini belirtip, "Çok heyecanlıyım. İngilizce ve İspanyolca'yı çok iyi bilmiyorum. Bu yüzden zorlanabilirim ama ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" ifadesini kullandı.



CENK ÖZKAÇAR



Altay'da 16 resmi maçta 991 dakika süre aldı



METEHAN ALTUNBAŞ



Eskişehir'de 9 maça çıktı. 1 gol 1 asitle oynadı.



AHMET DEHA SARIAHMET



Genç takımlarda 79 maçta 34 gol attı.



