Gençler hata yaptı, Sergen Yalçın sahip çıktı

Sergen Yalçın, 3-1 sona eren maçın ardından Ersin ve Rıdvan'la özel olarak görüştü. Yalçın, "Sizinle ilgili önemli gelecek planlarımız var. Şimdi bu karşılaşmayı hemen geride bırakın. Size güveniyorum" diyerek öğrencilerine moral verdi.

Haber; Akşam
Gençler hata yaptı, Sergen Yalçın sahip çıktı
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08 Temmuz 2020 10:41
Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde önceki akşam Kayserispor'a 3-1'lik skorla kaybeden Beşiktaş'ta, genç futbolcuların performansları tartışma konusu olmuştu.

Oyunun 51. dakikasında Hasan Hüseyin Acar'in attığı gol öncesinde topu Beşiktaş ceza sahası önünde kaptıran 19 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz ile oyunun 83. dakikasında yine aynı Kayserili futbolcunun serbest vuruştan kalesine gönderdiği topu tutamayan Ersin Destanoğlu, ilk kez eleştirilerin hedefi olmuştu.

"HATA YAPABİLİRLER"

Karşılaşmanın ardından konuyla ilgili olarak, "Genç oyuncularımızın yaptığı hatalar var ama hata yapa yapa futbolcu olmayı öğrenecekler. Hata yapabilirler" açıklamasında bulunan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, soyunma odasında iki oyuncuya moral verdiği bildirildi.



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