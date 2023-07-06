Gençler Halterci kızlardan 3 madalya!

Türkiye, 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Halter Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı.



Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Kişinev'de düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde yıldız kadınlarda 40 kiloda Yağmur Melek Şahin, podyuma çıktı.



Ay-yıldızlı halterci koparmada 56 kilo, silkmede 71 kilo, toplamda da 127 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.



Yağmur Melek, silkmedeki 71 kiloluk kaldırışıyla 15 yaş altı Avrupa rekorunu kırdı.



Yıldızlar 45 kiloda Ezgi Kılıç ise koparmada 62, silkmede 76 ve toplamda 138 kiloluk dereceleriyle yine 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.



Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü sporcuları ve antrenörlerini kazanılan madalyalardan dolayı tebrik etti.



