Gençler Halterci kızlardan 3 madalya!

Moldova'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda yıldız kadınlarda 40 kiloda Yağmur Melek Şahin, 45 kiloda ise Ezgi Kılıç 3'er altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gençler Halterci kızlardan 3 madalya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2023 13:34
Son güncelleme 06 Temmuz 2023 13:35
Türkiye, 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Halter Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı.

 Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Kişinev'de düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde yıldız kadınlarda 40 kiloda Yağmur Melek Şahin, podyuma çıktı.

Ay-yıldızlı halterci koparmada 56 kilo, silkmede 71 kilo, toplamda da 127 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Yağmur Melek, silkmedeki 71 kiloluk kaldırışıyla 15 yaş altı Avrupa rekorunu kırdı.

Yıldızlar 45 kiloda Ezgi Kılıç ise koparmada 62, silkmede 76 ve toplamda 138 kiloluk dereceleriyle yine 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü sporcuları ve antrenörlerini kazanılan madalyalardan dolayı tebrik etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery