Gençler Flöre Açık Eskrim Turnuvası, Ankara'da yapılacak

Gençler Flöre Açık Eskrim Turnuvası, 15 Ekim Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda 2003-2009 doğumlu lisanslı sporcular mücadele edecek.
Kategorilerinde ilk 3'e giren sporculara madalya verilecek.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda 2003-2009 doğumlu lisanslı sporcular mücadele edecek.
Kategorilerinde ilk 3'e giren sporculara madalya verilecek.
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