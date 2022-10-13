Gençler Flöre Açık Eskrim Turnuvası, Ankara'da yapılacak

Gençler Flöre Açık Eskrim Turnuvası, 15 Ekim Cumartesi günü Ankara'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençler Flöre Açık Eskrim Turnuvası, Ankara'da yapılacak
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13 Ekim 2022 17:07
Gençler Flöre Açık Eskrim Turnuvası, 15 Ekim Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda 2003-2009 doğumlu lisanslı sporcular mücadele edecek.

Kategorilerinde ilk 3'e giren sporculara madalya verilecek.

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