Gençler Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

Ankara'da düzenlenen Gençler Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı.



Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada, genç kadınlar ve erkekler epe karşılaşmaları gerçekleştirildi. Dereceye giren sporcular madalyalarını, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkan Ahmet Hakan Hayber ve müsabaka gözlemcisi Yücel Ekici'nin elinden aldı.



Şampiyona Cumartesi günü, genç kadınlar ve erkekler kılıç karşılaşmalarıyla devam edecek.



İlk gün sonuçları:



Genç kadınlar epe: 1-Aleyna Ertürk (Çankaya Eskrim SK), 2-Yasemin Toktaş (Alfa Eskrim SK), 3-Elif Bilge Tunca (Çankaya Eskrim SK), 3-Zülal Can (Efsane Eskrim SK)



Genç erkekler epe: 1-Doruk Erolçevik (Alanya SK), 2-Mert Ahmet Koç (Alfa Eskrim SK), 3-Göksu Mert Oran (Karşıyaka SK), 3-Halis Efe Elibol (Ankara Esk. ve Pent. SK)



