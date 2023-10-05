Gençler Eskrim Türkiye Şampiyonası, Ankara'da düzenlenecek

Gençler Eskrim Türkiye Şampiyonası, 6 Ekim Cuma günü epe karşılaşmalarıyla Ankara'da başlayacak.



Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu'nda epe, flöre ve kılıç branşlarında düzenlenecek organizasyon 3 gün sürecek. Şampiyonaya 436 sporcu kayıt yaptırdı.



Organizasyonda Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat ve Zonguldak olmak üzere 25 ilden sporcu piste çıkacak.



Şampiyonada ilk gün epe branşında 166, ikinci gün kılıçta 148, son gün ise flörede 122 sporcu mücadele edecek.



