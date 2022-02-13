Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası, Osmaniye'de sona erdi

Türkiye Halter Federasyonu tarafından okul sporları kapsamında Osmaniye'de düzenlenen Gençler B Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi.



Osmaniye Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 37 ilden 400 kız ve erkek sporcu ile teknik ekip katıldı.



Türkiye Halter Federasyonu Osmaniye İl Temsilcisi İsmail Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun kent için önemli olduğunu belirterek, ""Uzun süreden bu yana ilk kez kentimizde yapılan halter şampiyonası centilmence geçti. Bundan sonraki şampiyonalar için kentimiz adına güzel bir zemin hazırlanmış oldu. İlimizden iki sporcu da madalya kazandı. Başarılı sporcuları tebrik ediyorum. Başarılı sporcularımız olimpiyat hazırlık merkezlerinde ve milli takımlarda yer alabilme şansı yakalamış oldu." diye konuştu.



Müsabakalar sonunda, derece elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi verildi.





İLGİLİ VİDEO