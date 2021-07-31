Gençler Avrupa Judo Kupası'nda ilk gün 5 madalya

Gençler Avrupa Judo Kupası'nın ilk gününde milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen, 29 ülkeden 148 kadın ve 152 erkek judocunun mücadele ettiği organizasyonun ilk gününde, erkekler 60 kiloda Salih Yıldız altın, Emirhan Karahan gümüş, Berat Bahadır ile 66 kiloda Muhammed Ali Demirel ve 73 kiloda Umalt Demirel bronz madalya elde ederken, kadınlar 78 kiloda Hilal Öztürk beşinci oldu.



Kupada yarın kadınlar 48 kiloda Merve Azak, Çağla Serdar, 52 kiloda Eda Karademir, Ayşe Nur Sülün, Buketnur Karademir, 57 kiloda Ezgi Karademir, Hasret Bozkurt, Özlem Yıldız, erkekler 90 kiloda Ömer Kemal Aydın, Cem Ata Demirtaş, 100 kiloda Münir Ertuğ ve İbrahim Halil Özmen tatamiye çıkacak.



