Gençler Avrupa Judo Kupası başladı

Gençler Avrupa Judo Kupası Bosna Hersek'te başladı.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Saraybosna'da 24 ülkeden 113 kadın, 154 erkek judocunun katıldığı organizasyonun ilk gününde milli sporcular 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.



Emirhan Karahan, erkekler 60 kiloda altın, kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu ve +78 kiloda Hilal Öztürk gümüş, erkekler 60 kiloda Berat Bahadır ve 66 kiloda Talha Büyükeser bronz madalya kazandı.



Kupada yarın kadınlar 48 kiloda Hanife Özcan, 52 kiloda Buketnur Karabulut, 57 kiloda Hasret Bozkurt ve Özlem Yıldız, erkekler 81 kiloda Musa Şimşek, 90 kiloda Ahmet Çuhadar ve Ömer Kemal Aydın ile +100 kiloda Münir Ertuğ müsabaka yapacak.



