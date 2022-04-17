Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 6 milli sporcu bir üst turda

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 6 milli boksör rakiplerini yenerek üst tura yükseldi.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 5, kadınlarda 2 milli boksör ringe çıktı.
Erkeklerde 54 kiloda Ahmet Pekel, 57 kiloda Berat Civelek, 67 kiloda Bilge Kağan Kanlı, 80 kiloda Muhammet Halil Doğru, kadınlarda ise 48 kiloda Filiz Işık ile 54 kiloda Kevser Tütüncü, rakiplerini yenerek adlarını üst tura yazdırdı.
Günün tek kaybeden milli boksörü ise erkeklerde 92 kiloda Göktürk Ersungur oldu.
Şampiyona yarın yapılacak müsabakalarla devam edecek.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 5, kadınlarda 2 milli boksör ringe çıktı.
Erkeklerde 54 kiloda Ahmet Pekel, 57 kiloda Berat Civelek, 67 kiloda Bilge Kağan Kanlı, 80 kiloda Muhammet Halil Doğru, kadınlarda ise 48 kiloda Filiz Işık ile 54 kiloda Kevser Tütüncü, rakiplerini yenerek adlarını üst tura yazdırdı.
Günün tek kaybeden milli boksörü ise erkeklerde 92 kiloda Göktürk Ersungur oldu.
Şampiyona yarın yapılacak müsabakalarla devam edecek.