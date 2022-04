Gençler atalarının izinde Conkbayırı'na yürüdü

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Kocadere Kamp Alanı'ndan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla başlayan yürüyüş boyunca, gençlerin Çanakkale Savaşları sırasında dedelerinin yaşadıklarını daha iyi hissedebilmeleri, o duyguyu yaşayabilmeleri için ses ve sis fişekleri atıldı. Bazı gençler de savaşı canlandırdılar.



Bakan Kasapoğlu, Conkbayırı'nda tamamlanan yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Kasapoğlu, süngüsüyle yol açanın izinde, onunla aynı ruhla Çanakkale'yi hissetmek, ecdadı anmak, onların hissettiklerini bir nebze olsun hissedebilmek ve bu bilinci diri tutmak adına gençlerle yürüyüşü tamamladıklarını söyledi.



57. Alay'ı, onların gözlerini kırpmadan, arkalarına bile bakmadan cepheye koşuşlarını hatırladıklarını belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:



"İnançlarını, cesaretlerini, özverilerini yad ettik. Bize bu vatanı emanet etme adına ne tür zorluklarla, ne tür mücadeleleri yaşadıklarını ve onların o ruhunun hep diri kalması gerektiğini tekrar hatırladık. Çanakkale'yi geçilmez kılan ruhun gençlerimiz, milletimiz açısından hep diri olması gerekiyor. Çünkü o ruh, bu cepheye, bir olan cepheye tefrikayı sokmayan ruh. O ruh, vatan uğruna her şeyden vazgeçen ruh. O ruh, Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle tüm milletleri buluşturan ruh. İşte o ruhu inanıyorum ki bu mukaddes emanetin sahibi gençlerimiz, ilelebet payidar kılacaklar. Onların gözünde, yüreğinde bunu hep hissediyoruz. O yüzden her yıl Sarıkamış'ta, Dumlupınar'da, Zafertepe'de, Çanakkale'de Conkbayırı'ndayız ve bu destanın yazıldığı topraklarda, gençlerimizin bu mukaddes emaneti ne kadar diri bir şekilde bildiklerinin, ona sahip çıktıklarının sevinci içindeyiz."



Kasapoğlu, gözlerini kırpmadan şahadete yürüyen şehitleri, gazileri, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, rahmetle ve minnetle yad ettiğini dile getirdi.



"Tefrika girmeden bir millete, düşman giremez" sözünü düstur edindiklerini, felsefelerinin bu olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Gençlerimizle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da el ele, omuz omuza, yürek yüreğe. Diyor ya 'Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez' Bu yürekler, toplu atmaya devam edecek. Hiçbir kumpasa, oyuna, hiçbir tefrika girişimine geçit vermeyeceğiz. Bu şanlı bayrağı hep en yükseklerde, bilimde, sanatta, sporda, hayatın her alanında öncü gençlerle en güçlü mesajımızı yine adaletten, merhametten, vicdandan yana tüm insanlığın sesi, umudu olarak, haykırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.





İLGİLİ VİDEO