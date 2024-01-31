Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Şampiyonası devam etti

Türkiye Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Şampiyonası, Ankara'da sürüyor.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda büyükler ve 23 yaş altı kategorilerindeki yarışmalar tamamlandı.
Şampiyonaya, alt yaş gruplarındaki sporcuların yarışmalarıyla devam edilecek.
Kategori ve sıkletlerine göre şampiyonluğa ulaşan isimler şöyle:
Büyükler
Kadınlar:
55 kilo: Durdu Nur Doğan
59 kilo: Aysel Yılmaz
64 kilo: Sena Nur Özoğlu
71 kilo: Cemanur Hatun Kösek
76 kilo: Tuğçe Boynueğri
81 kilo: Emine Tunç
+87 kilo: Fatmagül Çevik
Erkekler:
61 kilo: Mustafa Erdoğan
67 kilo: İsa Güngör
73 kilo: Batuhan Sancak
81 kilo: Ayvaz Akdemir
89 kilo: İbrahim Özbay
96 kilo: Vahdet Bekir Gencan
102 kilo: Mehmet Avcıl
+109 kilo: Ali Oflaz
23 Yaş altı
Kadınlar:
49 kilo: Sema Polat
55 kilo: Cansel Özkan
59 kilo: Rahime Köç
64 kilo: Gül Genç
71 kilo: Aysel Özkan
76 kilo: Dilara Uçan
87 kilo: Şeyma Çil
+87 kilo: Nuran Yalçın
Erkekler:
55 kilo: Resul Yıldırım
61 kilo: Harun Algül
67 kilo: Fettah Aydın
73 kilo: Hasan Kartal
81 kilo: Mert Özgür Altun
89 kilo: Mehmet Savga
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda büyükler ve 23 yaş altı kategorilerindeki yarışmalar tamamlandı.
Şampiyonaya, alt yaş gruplarındaki sporcuların yarışmalarıyla devam edilecek.
Kategori ve sıkletlerine göre şampiyonluğa ulaşan isimler şöyle:
Büyükler
Kadınlar:
55 kilo: Durdu Nur Doğan
59 kilo: Aysel Yılmaz
64 kilo: Sena Nur Özoğlu
71 kilo: Cemanur Hatun Kösek
76 kilo: Tuğçe Boynueğri
81 kilo: Emine Tunç
+87 kilo: Fatmagül Çevik
Erkekler:
61 kilo: Mustafa Erdoğan
67 kilo: İsa Güngör
73 kilo: Batuhan Sancak
81 kilo: Ayvaz Akdemir
89 kilo: İbrahim Özbay
96 kilo: Vahdet Bekir Gencan
102 kilo: Mehmet Avcıl
+109 kilo: Ali Oflaz
23 Yaş altı
Kadınlar:
49 kilo: Sema Polat
55 kilo: Cansel Özkan
59 kilo: Rahime Köç
64 kilo: Gül Genç
71 kilo: Aysel Özkan
76 kilo: Dilara Uçan
87 kilo: Şeyma Çil
+87 kilo: Nuran Yalçın
Erkekler:
55 kilo: Resul Yıldırım
61 kilo: Harun Algül
67 kilo: Fettah Aydın
73 kilo: Hasan Kartal
81 kilo: Mert Özgür Altun
89 kilo: Mehmet Savga