Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Şampiyonası devam etti

Türkiye Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Şampiyonası ikinci günüyle devam etti. Büyükler ve 23 yaş altı kategorilerindeki madalyalar sahiplerini buldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Şampiyonası devam etti
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31 Ocak 2024 21:10
 Türkiye Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Şampiyonası, Ankara'da sürüyor.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda büyükler ve 23 yaş altı kategorilerindeki yarışmalar tamamlandı.

Şampiyonaya, alt yaş gruplarındaki sporcuların yarışmalarıyla devam edilecek.

Kategori ve sıkletlerine göre şampiyonluğa ulaşan isimler şöyle:

Büyükler

Kadınlar:

55 kilo: Durdu Nur Doğan

59 kilo: Aysel Yılmaz

64 kilo: Sena Nur Özoğlu

71 kilo: Cemanur Hatun Kösek

76 kilo: Tuğçe Boynueğri

81 kilo: Emine Tunç

+87 kilo: Fatmagül Çevik

Erkekler:

61 kilo: Mustafa Erdoğan

67 kilo: İsa Güngör

73 kilo: Batuhan Sancak

81 kilo: Ayvaz Akdemir

89 kilo: İbrahim Özbay

96 kilo: Vahdet Bekir Gencan

102 kilo: Mehmet Avcıl

+109 kilo: Ali Oflaz

23 Yaş altı

Kadınlar:

49 kilo: Sema Polat

55 kilo: Cansel Özkan

59 kilo: Rahime Köç

64 kilo: Gül Genç

71 kilo: Aysel Özkan

76 kilo: Dilara Uçan

87 kilo: Şeyma Çil

+87 kilo: Nuran Yalçın

Erkekler:

55 kilo: Resul Yıldırım

61 kilo: Harun Algül

67 kilo: Fettah Aydın

73 kilo: Hasan Kartal

81 kilo: Mert Özgür Altun

89 kilo: Mehmet Savga

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