Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Şampiyonası devam etti

Türkiye Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Şampiyonası, Ankara'da sürüyor.



Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda büyükler ve 23 yaş altı kategorilerindeki yarışmalar tamamlandı.



Şampiyonaya, alt yaş gruplarındaki sporcuların yarışmalarıyla devam edilecek.



Kategori ve sıkletlerine göre şampiyonluğa ulaşan isimler şöyle:



Büyükler



Kadınlar:



55 kilo: Durdu Nur Doğan



59 kilo: Aysel Yılmaz



64 kilo: Sena Nur Özoğlu



71 kilo: Cemanur Hatun Kösek



76 kilo: Tuğçe Boynueğri



81 kilo: Emine Tunç



+87 kilo: Fatmagül Çevik



Erkekler:



61 kilo: Mustafa Erdoğan



67 kilo: İsa Güngör



73 kilo: Batuhan Sancak



81 kilo: Ayvaz Akdemir



89 kilo: İbrahim Özbay



96 kilo: Vahdet Bekir Gencan



102 kilo: Mehmet Avcıl



+109 kilo: Ali Oflaz



23 Yaş altı



Kadınlar:



49 kilo: Sema Polat



55 kilo: Cansel Özkan



59 kilo: Rahime Köç



64 kilo: Gül Genç



71 kilo: Aysel Özkan



76 kilo: Dilara Uçan



87 kilo: Şeyma Çil



+87 kilo: Nuran Yalçın



Erkekler:



55 kilo: Resul Yıldırım



61 kilo: Harun Algül



67 kilo: Fettah Aydın



73 kilo: Hasan Kartal



81 kilo: Mert Özgür Altun



89 kilo: Mehmet Savga



