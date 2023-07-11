Genç yıldızlardan Kosova karşısında net galibiyet

19 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, Kosova'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç yıldızlardan Kosova karşısında net galibiyet
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11 Temmuz 2023 21:32
rnavutluk'ta düzenlenen Voleybol 19 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Kosova'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın Kosova'yı 25-5, 25-10 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yenerek organizasyona galibiyetle başladığı belirtildi.

Milli takım Çarşamba günü (TSİ) 19.00'da ikinci maçında Moldova'yla karşılaşacak.

 

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