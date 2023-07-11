Genç yıldızlardan Kosova karşısında net galibiyet

rnavutluk'ta düzenlenen Voleybol 19 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Kosova'yı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın Kosova'yı 25-5, 25-10 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yenerek organizasyona galibiyetle başladığı belirtildi.
Milli takım Çarşamba günü (TSİ) 19.00'da ikinci maçında Moldova'yla karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın Kosova'yı 25-5, 25-10 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yenerek organizasyona galibiyetle başladığı belirtildi.
Milli takım Çarşamba günü (TSİ) 19.00'da ikinci maçında Moldova'yla karşılaşacak.