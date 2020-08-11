Genç voleybolcular Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

İtalya'nın ev sahipliğinde 4-13 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Genç voleybolcular Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
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11 Ağustos 2020 15:56
İtalya'nın ev sahipliğinde 4-13 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17 sporcunun katılımıyla gerçekleşen kamp çalışmaları başantrenör Ali Yılmaz yönetiminde Ankara'da devam ediyor.

Öte yandan 1-10 Ekim tarihlerinde Karadağ'da düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarışacak 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın da kamp çalışmaları Ankara'da başladı.



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