Genç tenisçi Kaan Işık Koşaner, Monako'da finalde!

Avrupa Gençler Masters Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Kaan Işık Koşaner, 14 yaş altı kategorisinde finale yükseldi.



Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Avrupa sıralamasında ilk 8'de yer alan 14 ve 16 yaş altı oyuncuların katıldığı sezon sonu turnuvasında grup maçları tamamlandı.



Monako'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen organizasyonda A Grubu'nda yer alan Kaan Işık, Alman Marco Ontiveros'u ve Polonyalı Jan Urbanski'yi 2-0, Çek Tomas Krejci'yi de 2-1 yenerek grubu zirvede bitirdi ve finale çıktı.



Aynı yaş kategorisinde mücadele eden diğer Türk tenisçiler Mustafa Ege Şık ve Samim Filiz ise B Grubu maçları sonunda 3'üncü ve 4'üncü sırayı alarak elendi.



Kaan Işık, daha önce Rafael Nadal, Kim Clijsters, Alexander Zverev, Belinda Bencic gibi ünlü isimlerin kazandığı turnuvanın finalinde, B Grubu'nun lideri Fransız Daniel Jade ile karşılaşacak.



