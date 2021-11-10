Genç tekvandocular, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Milli takım kafilesi, , Avrupa Gençler Şampiyonası'na katılmak üzere Bosna'ya gitti. Şampiyonaya hareketten önce 10 Kasım dolayısıyla Atatürk için bir anma gerçekleştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç tekvandocular, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek
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10 Kasım 2021 12:29
Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası, 12-15 Kasım'da Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılacak.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Gençler Şampiyonası'na katılacak milli takım, Bosna Hersek'e gitti.

Milli takım kafilesi, şampiyonaya hareketten önce 10 Kasım dolayısıyla Atatürk için bir anma gerçekleştirdi.

Kafile, İstanbul'da kamp yaptığı otelden ayrılmadan önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 83. yılında saat 09.05'te andı.

Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, Atatürk'ün resminin altına çelenk bırakırken, saygı duruşunda bulunuldu. Anma töreninin ardından milli takım kafilesi Bosna Hersek'e hareket etti.

Türkiye'yi şampiyonada 10'ar erkek ve kız olmak üzere 20 sporcu temsil edecek. Milli takım kafilesinde şu sporcular bulunuyor:

Erkekler: Hamza Osman Aydoğan (45 kilo), Yüşa Arif Kabaca (48 kilo), Yunus Emre Taş (51 kilo), Enes Kaplan (55 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (59 kilo), Kadir Şantaş (63 kilo), Cemil Tarık Altıngöz (68 kilo), Yiğithan Kılıç (73 kilo), Rahmet Baran Şimşek (78 kilo), Mehmet Efe Özdemir (+78 kilo)

Kızlar: Nehir Geniş (42 kilo), Canan Gündüz (44 kilo), Şeyma Köseoğlu (46 kilo), Aleyna Şenyurt (49 kilo), Öykü Özbey (52 kilo), Özge Özbey (55 kilo), Hatice Pınar Yiğitalp (59 kilo), Işıl Zafer (63 kilo), Büşra Öztürk (68 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+68 kilo).




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