Genç tekvandocu Sıla Irmak Uzunçavdar, ablasının izinden gidiyor

Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanan milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar'ın kardeşi Sıla Irmak Uzunçavdar, ablası gibi milli takımda mücadele etmek istiyor.



Bulgaristan Açık'ta altın madalya kazanan ve dünya 5'incisi olan Sıla Irmak Uzunçavdar, genç yaşında uluslararası başarılarıyla adından söz ettirmeye başladı. Yerel organizasyonlardan Okul Sporları Türkiye Şampiyonası ve Gençler Türkiye Şampiyonası'nda adını zirveye yazdıran genç sporcu, ablasıyla beraber tekvandoda en üst seviyede yer almak istiyor.



Sıla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıla çok iyi başladığını söyleyerek, "Şimdi önümdeki Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Türkiye Açık'ta birinci oldum ve bu sayede Avrupa Şampiyonası'na direkt gitme hakkı kazandım. Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.



Genç sporcu, ablası Sude Yaren Uzunçavdar'ı örnek aldığını aktararak, "Yurt dışında takip ettiğim birçok sporcu var ama ben özellikle ablamı izliyorum. Onun uyguladığı teknikler bana örnek oluyor. Ablam, her zaman bana yol gösteriyor ve onun başarıları da benim bu spora olan isteğimi arttırıyor." ifadelerini kullandı.



"Amacımız, abla-kardeş olarak olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek"



Tekvando sporuna ailesi sayesinde başladığını söyleyen Sıla, "Babaannem sayesinde tekvandoyu sevdik. Ablamla beraber madalyalar kazandıkça daha fazlasını istedik. Amacımız, abla-kardeş olarak olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek. Uzun yıllar bu sporda en iyi konumda olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Ablası Sude Yaren'i seneye Paris Olimpiyat Oyunları'nda görmek istediğini belirten genç tekvandocu, "Ablamın olimpiyatlarda altın madalya kazanacağına inanıyorum. Ben de büyükler kategorisinde yarışmak istiyorum. Sonrasında ise ablam gibi Avrupa Şampiyonu olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Sıla, babası Serkan Uzunçavdar'ın antrenörü olması ile ilgili, "Babamın antrenörüm olması bana güven veriyor. Maç anında arkamda hep babaannem ile babam oluyor. Maç esnasında aramızdaki ilişki de baba-kız ilişkisinden fazla oluyor. Ailemin bu sporda bana destek olması çok katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.



BABA UZUNÇAVDAR KIZINDAN UMUTLU



Milli sporcunun babası ve antrenörü olan Serkan Uzunçavdar, iki kızının da küçük yaşlarda önemli başarılar elde ettiğini söyleyerek, "Sıla geçen sene dünya beşincisi oldu. Bu sene peş peşe çıktığı altı yarışmada da madalya aldı. Onun da ileride olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum" şeklinde görüş belirtti.



Türk tekvandosunun dünyada zirvede olduğunu söyleyen Uzunçavdar, "Geçtiğimiz ay Bakü'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda kendimizi gösterdik. Geçen sene Manchester'da takım halinde Avrupa şampiyonu olduk. Ali Şahin Hoca'mız da dünyanın en iyi teknik direktörü seçildi. Bu yüzden Türk tekvandosu şüphesiz dünyanın en iyisi." şeklinde konuştu.



Aralarındaki duygusal bağdan dolayı hem baba hem antrenör olmanın zorluğundan bahseden Uzunçavdar, "Biz, antrenmanlara başladığımız andan itibaren profesyonelliğimizi koruyoruz. Bu sayede başarılar geliyor. Türkiye'de çocuklarıyla milli takımda çalışıp başarılı olan antrenör sayısı azdır. En son katıldığımız organizasyonda ben milli takım antrenörü olarak görev almıştım ve kızlarım da o organizasyonda altın madalya kazanmıştı. Biz tamamen profesyonel bir şekilde hareket ediyoruz. Ayrıca diğer sporcularımızı da evladımız olarak görüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.







