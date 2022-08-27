Genç su topu takımı dünya 11.'si oldu

Türkiye 16 Yaş Altı Kadın Milli Su Topu Takımı, Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 16 Yaş Altı Dünya Kadınlar Sutopu Şampiyonası'nı 11. sırada tamamladı.

Haber; AA
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Genç su topu takımı dünya 11.'si oldu
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27 Ağustos 2022 17:29
Yunanistan'da düzenlenen 16 Yaş Altı Dünya Kadınlar Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, 11. oldu.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Larissa şehrinde düzenlenen organizasyonda, milli takım Macaristan, Hırvatistan ve İtalya'yla birlikte yer aldığı A Grubu'nda puan elde edemedi.

Klasman maçlarında Güney Afrika ve İsviçre'yi mağlup eden ay-yıldızlı ekip, İsrail ve ABD'ye ise kaybetti. Milli takım bu sonuçlarla organizasyonu 11. sırada tamamladı.

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