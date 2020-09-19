Genç stoper Neftçi Bakü'ye gidiyor

Başakşehir genç stoperi Mert Çelik'in sözleşmesini uzattıktan sonra Azerbaycan'ın Nefçi Bakü takımına kiraladı.
2000 doğumlu oyuncu Mert Çelik'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı öğrenilirken oyuncunun Azerbaycan'ın Nefçi Bakü takımına 2 yıllığına kiralandığı belirtildi. Geçen sezon Kırşehirspor'da oynayan Mert Çelik, Başakşehir'e 2013'te Galatasaray altyapısından transfer edilmişti.
Geçen sezon 2. Lig'de Kırşehirspor formasını 3 kez giyen Mert, 1 de gol atmıştı. Öte yandan Mert Çelik Azerbaycan U21 Milli Takımı'nda forma giyiyor.
2000 doğumlu oyuncu Mert Çelik'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı öğrenilirken oyuncunun Azerbaycan'ın Nefçi Bakü takımına 2 yıllığına kiralandığı belirtildi. Geçen sezon Kırşehirspor'da oynayan Mert Çelik, Başakşehir'e 2013'te Galatasaray altyapısından transfer edilmişti.
Geçen sezon 2. Lig'de Kırşehirspor formasını 3 kez giyen Mert, 1 de gol atmıştı. Öte yandan Mert Çelik Azerbaycan U21 Milli Takımı'nda forma giyiyor.