Genç stoper Neftçi Bakü'ye gidiyor

Başakşehir, Azerbaycan U21 takımının da formasını giyen Mert Çelik'in sözleşmesini 2025'e kadar uzatıp 2 yıllığına Neftçi Bakü'ya kiraladı.

, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Genç stoper Neftçi Bakü'ye gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Eylül 2020 01:19
Başakşehir genç stoperi Mert Çelik'in sözleşmesini uzattıktan sonra Azerbaycan'ın Nefçi Bakü takımına kiraladı.

2000 doğumlu oyuncu Mert Çelik'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı öğrenilirken oyuncunun Azerbaycan'ın Nefçi Bakü takımına 2 yıllığına kiralandığı belirtildi. Geçen sezon Kırşehirspor'da oynayan Mert Çelik, Başakşehir'e 2013'te Galatasaray altyapısından transfer edilmişti.

Geçen sezon 2. Lig'de Kırşehirspor formasını 3 kez giyen Mert, 1 de gol atmıştı. Öte yandan Mert Çelik Azerbaycan U21 Milli Takımı'nda forma giyiyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için