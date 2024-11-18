Genç satranççılar uluslararası usta ünvanını aldı

Genç satranç oyuncuları Atilla Kuru ve Arda Çamlar, uluslararası usta (IM) ünvanı almaya hak kazandı.



Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Karadağ'ın Petrovac kasabasında düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda 9 tur geride kaldı.



2011 doğumlu FIDE ustası (FM) Atilla, şampiyonada 2629 ELO (satranç derecelendirme sistemi) performansla oynayarak IM oldu ve ilk büyükusta (GM) normunu aldı.



2009 doğumlu Arda Çamlar da 2512 ELO performansla oynayarak IM olma hakkını elde etti.



