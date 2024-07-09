Genç pilot Kerem Kazaz, Avrupa Ralli Şampiyonası'nda İstiklal Marşı ile podyumda

Henüz 16 yaşında milli olarak Türkiye'nin 'En Genç Ralli Pilotu' ünvanına sahip olan, bu yıl şubat ayında 18 yaşına girer girmez almaya hak kazandığı ehliyeti ile katıldığı Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi'nde elde ettiği galibiyet ile Türkiye'de ilk genel klasman yarışını kazanmayı başaran Kerem Kazaz, başarılarına bir yenisini ekledi.



Estonya'da 4-7 Temmuz tarihleri arasında koşulan FIA Avrupa Ralli Şampiyonası'nda, Ford Fiesta Rally3 Trophy'de birincilik kürsüsüne çıkan milli pilot, aynı anda koşulan 2024 Letonya Ralli Şampiyonası'nın Estonya ayağında, tüm güçlü ve tecrübeli rakiplerini geride bırakarak genel klasman biricisi oldu.



Copilotu Hugo Magalhaes ile Letonya Rallisi ERC3 klasmanında da dördüncü olarak önemli puanlar almayı başaran Kerem Kazaz, Avrupa Ralli Şampiyonası podyumunda İstiklal Marşı'nı gururla dinletti.



Milli sporcunun bundan sonraki rallisi ATÜ DUTYFREE, Riga ve TAV Airports desteği ile 18-21 Temmuz'da Dünya Ralli Şampiyonası'nın Letonya ayağında olacak.





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