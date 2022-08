Genç para basketbolcular, ay-yıldızlı formayı giyebilmek için çalışıyor

TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübünün genç para basketbolcuları Mustafa Hasırcık ve Burak Aygan, en büyük hedeflerinin milli takıma seçilip, Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmek olduğunu söyledi.



14 yaşındaki Mustafa Hasırcık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, basketbol sayesinde öz güveninin daha çok arttığını belirterek, "Spora başladıktan sonra kendi işlerimi daha hızlı yapar oldum. Kollarım güçlendi. Eskiden yapamazken şimdi arabadan sandalyeye, sandalyeden arabaya daha kolay geçer oldum. Hep birilerinin desteğine ihtiyacım olurdu. Artık ona gerek kalmadı. Kendi işlerimi kendim yapabiliyorum." dedi.



Hastane koridorunda tanıştığı hocaları sayesinde spora başladığını anlatan Mustafa, şunları kaydetti:



"Basketbola 2014'te başladım. 3 yıldır da burada antrenman yapıyorum. Omurilik tedavisi görürken hastanede canım çok sıkılırdı. Hastane içinde gezerken beni spora kazandıran hocalarla tanıştım. Onların önerisi ile basketbola başladım. Aynı zamanda öğrenciyim. Etimesgut Şehit Erdem Ertan Ortaokulu 8. sınıfta okuyorum. Sporu ve okulumu birlikte yürütmekte kararlıyım. En büyük hedeflerim bilgisayar mühendisi olmak ve mili takımda ülkemi temsil etmek"



- Aygan: "En büyük hayalim, ülkem adına olimpiyatlarda yer almak"



Para basketbolcu Burak Aygan, ay-yıldızlı formayla olimpiyatlarda yer alabilmenin hayalini kurduğunu dile getirdi.



Okuduğu engelli lisesinde yapılan tarama sonrası keşfedildiğini aktaran Burak, "Şener Çakmak Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Orada benimle konuştuklarında basketbol oynayabileceğimi söyledim. Böylece başladım. Spora başladıktan sonra öz güvenim arttı. Daha da güçlendiğimi hissediyorum." diye konuştu.



Engelli tüm bireylerin spor yapması gerektiğini anlatan Burak, "Herkese sporu öneririm. Basketbol olmasa da başka branşlara yönelsinler. Sosyalleşmelerine katkı sağlayacaktır. Öz güvenleri artacak, çok daha mutlu olacaklardır. Hedefim, milli takıma seçilerek uluslararası organizasyonda ülkemi temsil etmek. En büyük hayalim ise ülkem adına bir gün olimpiyatlarda yer almak." değerlendirmesinde bulundu.



- Güneş: "Aileler isterse, engelli çocukların hepsi spor yapabilir"



TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü antrenörlerinden Zafer Güneş, kuracakları alt yaş grubu takımıyla İngiltere'de maçlar yapmayı amaçladığını aktardı.



1996 yılında Hakkari Çukurca'da kurulan pusu sonucu gazi olduğunu anlatan Güneş, 2002 yılından beri aktif sporun içinde yer aldığını belirtti.



Güneş, Tekerlekli Sandalye Milli Takımı'nda 17 yıl aktif basketbol oynadığını aktararak, "Beş yıl kadar takım kaptanlığı yaptım. Tenis oynadım. Türkiye şampiyonluklarım var. Ailevi nedenlerden dolayı antrenörlüğe geçiş yaptım. Şimdi ise genç kardeşlerimizin başarısı için ter döküyoruz." şeklinde konuştu.



Engelli bireylerin spora başlaması konusunda ilk adımın ailelerden gelmesi gerektiğini anlatan Güneş, "Ailelerin desteği önemli. Aileler isterse, engelli çocukların hepsi spor yapabilir. Çocuklar dışarı çıkmalı. Her engelli bireyin bir şey başarabileceğini unutmamalılar." ifadelerini kullandı.



Aktif basketbol oynadığı yıllarda İngiltere'deki altyapıyı görme şansı elde ettiğini anlatan Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:



"İngiltere'de görmüştüm, 7-14 yaş arası sporcuların antrenörleri, doktorları, malzemeleri, her türlü desteği var. 'Ben bir gün Türkiye'de bunu yapacağım.' diye kendime söz verdim ve antrenör olduktan sonra Ankara'da buna başladık. Yaklaşık 3 yıldır burada çocuklarla idman yapıyoruz. Çocuklar abilerini görsün, yaşama tutunsun, sporda başarılı olsun istiyoruz. TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü yönetimimiz de sağ olsun her türlü desteği veriyor. En büyük hayalim, alt yaş grubu bir takımı kurmak ve bu takımla İngiltere'de maçlar yapmak."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ