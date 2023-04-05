Genç oyuncudan Trabzonspor'a şok!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'un Yukatel Kayserispor'a 4-3 mağlup olduğu karşılaşmada Karadeniz ekibinin 20 yaşındaki yıldızı Süleyman Cebeci ilk kez A Takım kadrosunda yer almıştı. Genç yetenekten Trabzonspor'a kötü haber geldi.



6 milyon TL istediler



61Saat'in haberine göre 31 Mart'ta A Takıma çıkarılan genç oyuncu ile Trabzonspor arasındaki sözleşme görüşmeleri zora girdi. Oyuncunun menajeri Süleyman Cebeci'ye Fransa ve İspanya'dan teklifler olduğunu belirtip Trabzonspor'da yıllık 6 milyon TL talep etti.



Trabzonspor sıcak bakmadı



Öte yandan Bordo-Mavililer bu teklife sıcak bakmadı. Daha önce oyuncu ile anlaşma sağlayan Trabzonspor, oyuncunun menajerinden teklifi daha makul seviyelere çekmesini talep etti.



Sezon sonu ayrılabilir



20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun Trabzonspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te tamamlanıyor. Genç yıldız sözleşme uzatmadığı takdirde bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılabilecek.



U19'u domine etti



Trabzonspor U19 takımı ile bu sezon ligde 19 maça çıkan Süleyman Cebeci; rakip fileleri 13 kez sarsarken 9 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Genç yıldız iptal olana kadar Rezerv Ligi'nde de çıktığı 4 maçta 4 gol, 1 asist ile göz doldurmuştu.





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