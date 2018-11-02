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Genç motosikletçiye kaza şoku! Kırık var...

Antrenman turlarında kaza yapan ve sağ köprücük kemiği kırılan milli sporcu, Japonya Superbike Şampiyonası'na katılamayacak

Kaynak: AA
Genç motosikletçiye kaza şoku! Kırık var...
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02 Kasım 2018 15:39
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, geçirdiği kaza nedeniyle Japonya Superbike Şampiyonası'na katılamayacak.

Kawasaki Puccetti takımından yapılan açıklamada, milli sporcunun antrenman turları sırasında başka bir motosikletçiyle çarpıştığı ve sağ köprücük kemiğinin kırıldığı kaydedildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu da sosyal medya hesabından Razgatlıoğlu'nun durumunun iyi olduğunu ve 25 gün istirahat edeceğini duyurdu.

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon ilk kez yarışan 22 yaşındaki Razgatlıoğlu, iki kez de podyuma çıkma başarısını göstermişti.

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