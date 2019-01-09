Genç model şov yapayım derken rezil oldu!

ABD'li model Charly Jordan'ın takipçilerine 'şov' yapmak isterken başına gelen talihsiz kaza sosyal medyada viral oldu.

09 Ocak 2019 14:44
Genç model şov yapayım derken rezil oldu!
Instagram'da 1.6 milyon takipçisi bulunan Jordan, duş aldığı sırada dans ettiği bir videoyu kişisel hesabından paylaştı. Hayranlarına dans hünerlerini göstermeye çalışan Jordan, talihsiz bir kaza yaşadı.
Duş başlığının kafasına düşmesiyle neye uğradığını şaşıran Jordan, acı içinde dansını sonlandırdı.

Video planladığı gibi gitmese de paylaşmaktan geri durmayan Jordan, son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

Birçok kullanıcı, Jordan'ın videoyu paylaşarak kendisiyle dalga geçmesini övdü ve yüksek özgüvenine dikkat çekti.

İşte o anlar

Kaynak: Sözcü

Diğer Haberler

Mariano'dan vazgeçtiler, Münihli yıldızı kaptılar Transferler

Mariano'dan vazgeçtiler, Münihli yıldızı kaptılar
Pepe: 'Quaresma beni öldürecek' Türkiye Transferler

Pepe: "Quaresma beni öldürecek"
Robin van Persie: ''6 ay sonra yokum...'' Dünya Futbolu

Robin van Persie: ''6 ay sonra yokum...''
Cristiano Ronaldo için flaş suçlama! Sporx Ekstra

Cristiano Ronaldo için flaş suçlama!
Icardi'nin yeni adresi Real Madrid ya da Chelsea! Inter

Icardi'nin yeni adresi Real Madrid ya da Chelsea!
Al Ittihad, bu kez Belhanda'yı istiyor! Transferler

Al Ittihad, bu kez Belhanda'yı istiyor!
Fenerbahçe'nin gündemindeki isim: Jhonny Lucas Türkiye Transferler

Fenerbahçe'nin gündemindeki isim: Jhonny Lucas
Samet Aybaba: 'Fenerbahçe'yi yenmek için herşeyi yapacağız' Bursaspor

Samet Aybaba: "Fenerbahçe'yi yenmek için herşeyi yapacağız"
Fenerbahçe, Ceren öğretmeni unutmadı Fenerbahçe

Fenerbahçe, Ceren öğretmeni unutmadı
Daha fazla göster
1

Beşiktaş'tan Tolgay Arslan ve Fenerbahçe açıklaması!

2

Kasımpaşa'nın yeni bombası; Benfica'dan transfer...
3

Galatasaray'dan ilk transfer geldi; Marcao...
4

Galatasaray'ın yeni transferi rekor kırdıracak
5

Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması!

6

Galatasaray, Emre Taşdemir transferini açıkladı
7

Beşiktaş'ta açıklama: "Şenol Güneş teklifi reddetti"
8

Bournemouth istedi, Abdülkadir Ömür için veto
9

Galatasaray'da açıklama: "Ibrahimovic'i alabilirdim, alamadım"
10

Galatasaray 5 verdi, Kasımpaşa 10 istiyor
yukarı ok