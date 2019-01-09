Genç model şov yapayım derken rezil oldu!

Video planladığı gibi gitmese de paylaşmaktan geri durmayan Jordan, son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.



Birçok kullanıcı, Jordan'ın videoyu paylaşarak kendisiyle dalga geçmesini övdü ve yüksek özgüvenine dikkat çekti.



İşte o anlar



