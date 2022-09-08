Genç millilerin rakibi Arnavutluk

20 Yaş Altı Balkan Voleybol Şampiyonası'na Kosova galibiyetiyle başlayan Türkiye, ikinci maçında Arnavutluk ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç millilerin rakibi Arnavutluk
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08 Eylül 2022 15:48
Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'na Kosova galibiyetiyle başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada A Grubu'ndaki ilk maçında Kosova'yı 25-14, 25-11 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Milliler, gruptaki ikinci maçında bugün TSİ 21.00'de Arnavutluk ile karşılaşacak.

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