Genç millilerin rakibi Arnavutluk

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'na Kosova galibiyetiyle başladı.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada A Grubu'ndaki ilk maçında Kosova'yı 25-14, 25-11 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.



Milliler, gruptaki ikinci maçında bugün TSİ 21.00'de Arnavutluk ile karşılaşacak.





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