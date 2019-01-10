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Genç millilerin aday kadrosu açıklandı

2019 Mercedes-Benz Ege Kupası'na katılacak 16 Yaş Altı Futbol B Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Kaynak: AA
Genç millilerin aday kadrosu açıklandı
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10 Ocak 2019 15:31
İzmir'de 14-19 Ocak'ta gerçekleştirilecek 2019 Mercedes-Benz Ege Kupası'na katılacak 16 Yaş Altı Futbol B Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular yarın saat 12.00'de, İstanbul'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde toplanacak.

Teknik direktörlüğünü Mehmet Yıldırım'ın yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Atalay Gökçe, Ahmet Deha Sarıahmet (Gençlerbirliği), Ahmetcan Kaplan, Süleyman Cebeci (Trabzonspor), Eyüp Oskan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Ata Öztürk, İsmail Zehir, Samet Halvaci (Galatasaray), Eray Güneş, Alperen Soysal (Aytemiz Alanyaspor), Furkan Yaşa (Kasımpaşa), Kadir Arslan, Eren Güler (Bursaspor), Serdar Saatçı (Beşiktaş), Muhammet Furkan Gülhan, Hüseyin Biber, Göktürk Mercimek (Atiker Konyaspor), Mehmet Eray Özbek (Kayserispor), Efecan Barlık (Bucaspor)

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