Genç millilerden 3'te 3!

Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA Dünya Kupası D Grubu'nda Macaristan'ı 90-64 mağlup etti.



Macaristan'ın Debrecen kentindeki turnuvada Türkiye, gruptaki üçüncü ve son maçında ev sahibi ülkeyle karşı karşıya geldi.



Baştan sona domine ettiği maçta rakibini 26 sayı farkla yenerek 3'te 3 yapan ay-yıldızlılar, grubunu lider tamamladı. Milli takım, son 16 turunda C Grubu'nun sonuncusu ile yarın karşılaşacak.



Türkiye'de Hamza Mestoğlu 18, Karahan Efeoğlu 17 sayıyla en skorer isimler oldu.



Milliler, gruptaki ilk maçında Arjantin'i 79-67, ikinci maçında da Güney Kore'yi 91-76 mağlup etmişti.





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