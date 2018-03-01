Genç Kız Milli Curling Takımı, Dünya Şampiyonası için İskoçya'ya gitti.
Aberdeen kentinde 3-10 Mart tarihlerinde organize edilecek şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Kanada, Çin, Güney Kore, Norveç, Rusya, İskoçya, İsveç, İsviçre ve ABD katılacak.
Başkanlığını Mustafa Yaşar Şahin'in yaptığı milli takım kafilesinde, antrenör Sadık Topaloğlu ile sporcular Dilşat Yıldız, Mihriban Polat, Berivan Polat, Canan Temuren ve Zeynep Özdemir yer alıyor.
Milli takımın şampiyonadaki maç programı şöyle:
3 Mart Cumartesi:
12.00 Rusya-Türkiye
22.00 Türkiye-Kanada
4 Mart Pazar:
17.00 ABD-Türkiye
5 Mart Pazartesi:
12.00 Türkiye-Norveç
22.00 İskoçya-Türkiye
6 Mart Salı:
17.00 Türkiye-İsviçre
7 Mart Çarşamba:
12.00 Türkiye-Çin
22.00 İsveç-Türkiye
8 Mart Perşembe:
17.00 Güney Kore-Türkiye
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Aberdeen kentinde 3-10 Mart tarihlerinde organize edilecek şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Kanada, Çin, Güney Kore, Norveç, Rusya, İskoçya, İsveç, İsviçre ve ABD katılacak.
Başkanlığını Mustafa Yaşar Şahin'in yaptığı milli takım kafilesinde, antrenör Sadık Topaloğlu ile sporcular Dilşat Yıldız, Mihriban Polat, Berivan Polat, Canan Temuren ve Zeynep Özdemir yer alıyor.
Milli takımın şampiyonadaki maç programı şöyle:
3 Mart Cumartesi:
12.00 Rusya-Türkiye
22.00 Türkiye-Kanada
4 Mart Pazar:
17.00 ABD-Türkiye
5 Mart Pazartesi:
12.00 Türkiye-Norveç
22.00 İskoçya-Türkiye
6 Mart Salı:
17.00 Türkiye-İsviçre
7 Mart Çarşamba:
12.00 Türkiye-Çin
22.00 İsveç-Türkiye
8 Mart Perşembe:
17.00 Güney Kore-Türkiye
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın