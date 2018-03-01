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Genç milliler yeni zaferler için İskoçya'da

Genç Kız Milli Curling Takım Aberdeen kentinde 3-10 Mart tarihlerinde organize edilecek Dünya Şampiyonası için İskoçya'ya gitti

Kaynak: AA
Genç milliler yeni zaferler için İskoçya'da
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01 Mart 2018 11:28
Genç Kız Milli Curling Takımı, Dünya Şampiyonası için İskoçya'ya gitti.

Aberdeen kentinde 3-10 Mart tarihlerinde organize edilecek şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Kanada, Çin, Güney Kore, Norveç, Rusya, İskoçya, İsveç, İsviçre ve ABD katılacak.

Başkanlığını Mustafa Yaşar Şahin'in yaptığı milli takım kafilesinde, antrenör Sadık Topaloğlu ile sporcular Dilşat Yıldız, Mihriban Polat, Berivan Polat, Canan Temuren ve Zeynep Özdemir yer alıyor.

Milli takımın şampiyonadaki maç programı şöyle:

3 Mart Cumartesi:

12.00 Rusya-Türkiye

22.00 Türkiye-Kanada

4 Mart Pazar:

17.00 ABD-Türkiye

5 Mart Pazartesi:

12.00 Türkiye-Norveç

22.00 İskoçya-Türkiye

6 Mart Salı:

17.00 Türkiye-İsviçre

7 Mart Çarşamba:

12.00 Türkiye-Çin

22.00 İsveç-Türkiye

8 Mart Perşembe:

17.00 Güney Kore-Türkiye

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