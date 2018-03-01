Genç Kız Milli Curling Takımı, Dünya Şampiyonası için İskoçya'ya gitti.Aberdeen kentinde 3-10 Mart tarihlerinde organize edilecek şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Kanada, Çin, Güney Kore, Norveç, Rusya, İskoçya, İsveç, İsviçre ve ABD katılacak.Başkanlığını Mustafa Yaşar Şahin'in yaptığı milli takım kafilesinde, antrenör Sadık Topaloğlu ile sporcular Dilşat Yıldız, Mihriban Polat, Berivan Polat, Canan Temuren ve Zeynep Özdemir yer alıyor.Milli takımın şampiyonadaki maç programı şöyle:12.00 Rusya-Türkiye22.00 Türkiye-Kanada17.00 ABD-Türkiye12.00 Türkiye-Norveç22.00 İskoçya-Türkiye17.00 Türkiye-İsviçre12.00 Türkiye-Çin22.00 İsveç-Türkiye17.00 Güney Kore-Türkiye