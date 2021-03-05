Genç milliler, Sırbistan'ı geçemedi

2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, ev sahibi Sırbistan'a yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Genç milliler, Sırbistan'ı geçemedi
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05 Mart 2021 00:21
Voleybolda 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur ikinci maçında Türkiye, ev sahibi Sırbistan'a 3-1 yenildi.

Vrnjacka Banja kentindeki Vlade Divac Spor Salonu'nda oynanan ve 113 dakika süren karşılaşmada Türkiye, 28-30, 26-24, 23-25 ve 25-27 set sonuçlarıyla rakibine 3-1 mağlup oldu.

Milli takım, elemelerdeki üçüncü maçında bugün (5 Mart) TSİ 18.00'de Romanya ile karşılaşacak.



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