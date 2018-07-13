Genç milliler sahne alıyor

Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, 14 Temmuz'da başlıyor.Şampiyonada 2. Grup'ta Rusya, Belçika, Polonya, İtalya ve Fransa ile mücadele edecek milli takım, 22 Temmuz Pazar günü sona erecek organizasyonda maçlarını Belçika'nın Kortrijk kentinde oynayacak.Başantrenör Gökhan Öner yönetimindeki milli takımın kadrosu ve maç programı şöyle:"Onur Soydan, Tarık Öztekin, Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz, Batuhan Avcı, Ali Deniz Yılmaz, Muhammet Delibaş, Efe Bayram, Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Ahmetcan Büyükgöz"14 Temmuz Cumartesi: 16.00 / Türkiye-Rusya15 Temmuz Pazar: 21.00 / Türkiye-İtalya16 Temmuz Pazartesi: 21.00 / Türkiye-Belçika18 Temmuz Çarşamba: 18.30 / Türkiye-Polonya19 Temmuz Perşembe: 15.30 / Türkiye-Fransa21 Temmuz Cumartesi: Yarı Finaller22 Temmuz Pazar: Final ve üçüncülük maçıOrganizasyonda 12 takım, 6'şarlı 2 grupta mücadele edecek.Lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmalarının ardından ilk 2 sırayı alan 4 takım, yarı finale yükselecek.Yarı finalde çapraz eşleşecek takımlar, final için karşı karşıya gelecek.