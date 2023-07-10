Genç milliler, Romanya karşısında rahat galip

Bulgaristan'da düzenlenen Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'ndaki ilk maçında Türkiye, Romanya'yı 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da devam eden organizasyonda 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, ilk maçında Romanya'yı 25-16, 25-7, 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ederek şampiyonaya galibiyetle başladı.
Organizasyonun açılış maçında Romanya'yı yenen ay-yıldızlı ekip, B Grubu'ndaki ikinci maçında Salı günü saat 16.00'da Sırbistan ile karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da devam eden organizasyonda 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, ilk maçında Romanya'yı 25-16, 25-7, 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ederek şampiyonaya galibiyetle başladı.
Organizasyonun açılış maçında Romanya'yı yenen ay-yıldızlı ekip, B Grubu'ndaki ikinci maçında Salı günü saat 16.00'da Sırbistan ile karşılaşacak.