Genç milliler Romanya karşısında galip!

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de hazırlık maçında karşılaştığı Romanya'yı 2-0 mağlup etti.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gölcük Şehir Stadı'nda oynanan maçta, milli takımın gollerini Devran Şenyurt ve Başar Önal attı.



Ay-yıldızlılar, Romanya ile önceki gün oynadığı hazırlık maçını da 3-0 kazanmıştı.





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