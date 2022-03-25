Genç milliler Romanya karşısında galip!

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Romanya'yı 2-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Genç milliler Romanya karşısında galip!
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25 Mart 2022 21:05
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de hazırlık maçında karşılaştığı Romanya'yı 2-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gölcük Şehir Stadı'nda oynanan maçta, milli takımın gollerini Devran Şenyurt ve Başar Önal attı.

Ay-yıldızlılar, Romanya ile önceki gün oynadığı hazırlık maçını da 3-0 kazanmıştı.

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