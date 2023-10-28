Genç milliler, Portekiz'e direnemedi

19 Yaş Altı Kadın Futbol Milli Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası A Ligi 1. Tur müsabakalarındaki ikinci maçında Portekiz'e 7-0 mağlup oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın gollerini 6. dakikada Mafalda Mariano, 11. ve 23. dakikalarda Leonete Correia, 54. dakikada Luana Rafael, 63.dakikada Carolina Santiago, 79. dakikada Marta Gago ve 82. dakikada Maria Ferreira kaydetti.



Milliler, 31 Ekim'de İsveç ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, grup maçlarını ilk üç içinde tamamlarsa yoluna A Ligi'nde devam edecek.



