Genç milliler Macaristan'ı devirdi!

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur son maçında Macaristan ile karşı karşıya geldi.



Karşılaşmayı milli takımımız 2-1 kazandı.



Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ETO Park Stadion'da oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini 81.dakikada Tuğbey Akgün ve 90+4. dakikada penaltıdan Bartuğ Elmaz atarken, Macaristan'ın tek golü 22.dakikada Barna Benczenleitner'ten geldi.



Grubun diğer maçında İsrail, İskoçya'yı 1-0 mağlup ederek grubu ilk sırada tamamladı ve Avrupa Şampiyonası Finallerine katılmaya hak kazandı.



Ay-yıldızlı ekip ise grubunu 3 puanla son sırada tamamladı.





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