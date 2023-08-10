Genç milliler, Japonya'yı devirdi ve finale yükseldi!

Milli takımımız, U19 Dünya Voleybol Şampiyonası yarı final maçında Japonya'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Genç milliler, Japonya'yı devirdi ve finale yükseldi!
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10 Ağustos 2023 17:32
FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde Japonya'yı 3-0 yenerek finale çıktı.

Milli takım, Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan yarı final maçında Japonya ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 25-16, 25-12 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazanan milliler, finale yükseldi.

Türkiye, İtalya-ABD maçının galibiyle yarın finalde karşı karşıya gelecek.

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