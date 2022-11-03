Genç milliler İtalya'ya mağlup!

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, özel turnuvada İtalya'ya 2-1 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç milliler İtalya'ya mağlup!
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03 Kasım 2022 20:35
15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen özel turnuvadaki ilk maçında İtalya'ya 2-1 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Albufeira şehrindeki Nora Stadı'nda yapılan maçta ay-yıldızlıların tek golünü 21. dakikada Boran Eligüzel kaydetti.

15 Yaş Altı Milli Takımı, turnuvadaki ikinci maçını 5 Kasım Cumartesi günü ev sahibi Portekiz ile oynayacak.

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