Genç milliler İtalya'ya mağlup!

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen özel turnuvadaki ilk maçında İtalya'ya 2-1 mağlup oldu.



Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Albufeira şehrindeki Nora Stadı'nda yapılan maçta ay-yıldızlıların tek golünü 21. dakikada Boran Eligüzel kaydetti.



15 Yaş Altı Milli Takımı, turnuvadaki ikinci maçını 5 Kasım Cumartesi günü ev sahibi Portekiz ile oynayacak.



