Genç Milliler İskoçya'yı deplasmanda yendi

21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu 6. maçında Milli Takımımız, İskoçya'ya konuk oldu.
Tynecastle Stadı'nda oynanan maçı Milli Takımımız 2-0 kazanarak üç puanı aldı.
Karşılaşmanın 29. dakikasında Furkan Bayır'ın golüyle ilk yarıyı önde tamamlayan Türkiye, 71'de Kartal Kayra Yılmaz ile skoru 2-0'a taşıyarak galibiyete uzanmasını bildi.
Milliler 6. maçında 7 puana yükselerek maç fazlasıyla 3. sıraya adını yazdırdı.
Tynecastle Stadı'nda oynanan maçı Milli Takımımız 2-0 kazanarak üç puanı aldı.
Karşılaşmanın 29. dakikasında Furkan Bayır'ın golüyle ilk yarıyı önde tamamlayan Türkiye, 71'de Kartal Kayra Yılmaz ile skoru 2-0'a taşıyarak galibiyete uzanmasını bildi.
Milliler 6. maçında 7 puana yükselerek maç fazlasıyla 3. sıraya adını yazdırdı.