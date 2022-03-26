Genç Milliler İskoçya'yı deplasmanda yendi

21 Yaş Altı Milli Takımımız, 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda İskoçya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Genç Milliler İskoçya'yı deplasmanda yendi
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26 Mart 2022 00:00
21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu 6. maçında Milli Takımımız, İskoçya'ya konuk oldu.

Tynecastle Stadı'nda oynanan maçı Milli Takımımız 2-0 kazanarak üç puanı aldı.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Furkan Bayır'ın golüyle ilk yarıyı önde tamamlayan Türkiye, 71'de Kartal Kayra Yılmaz ile skoru 2-0'a taşıyarak galibiyete uzanmasını bildi.

Milliler 6. maçında 7 puana yükselerek maç fazlasıyla 3. sıraya adını yazdırdı.

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