Genç milliler hazırlık maçında İtalya'yı devirdi!

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İtalya'yı 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Genç milliler hazırlık maçında İtalya'yı devirdi!
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24 Şubat 2022 20:08
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, deplasmanda İtalya ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Stadio Comunale Stefano Lotti'de oynanan maçta milli takımın gollerini 8. dakikada Selim Can Sönmez, 76. dakikada Halil Özdemir ve 90. dakikada Fahri Kerem Ay attı. İtalya'nın gollerini ise 80. dakikada Quieto Daniele ve 90+4.dakikada Ciammaglichella Aaron kaydetti.

Ay-yıldızlı takım, İtalya ile 22 Şubat Salı günü oynadığı hazırlık maçında 1-0 mağlup olmuştu.

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