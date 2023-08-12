Genç milliler, Fransa'ya diş geçiremedi!

Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'ya 62-57 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç milliler, Fransa'ya diş geçiremedi!
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12 Ağustos 2023 22:03
Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'ya 62-57 yenildi.

İzmir'deki şampiyonada B Grubu'nda yer alan milli takım, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Fransa ile karşı karşıya geldi.

İlk yarıyı 39-27 geride kapatan milliler, maçı da 62-57 kaybetti.

Ay-yıldızlı ekip, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak.

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