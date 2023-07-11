Genç milliler Faroe Adaları karşısında farklı mağlup

19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye, Faroe Adaları'na 40-22 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç milliler Faroe Adaları karşısında farklı mağlup
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11 Temmuz 2023 21:10
19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'nda ikinci maçında Faroe Adaları'na 40-22 yenildi.

Litvanya'nın Klaipeda şehrinde düzenlenen şampiyonada milli takım, gruptaki ikinci maçında Faroe Adaları'yla karşılaştı. İlk yarıyı 21-11 geride tamamlayan Türkiye, maçı da 40-22 kaybetti.

İlk maçında da İspanya'ya 41-21 yenilen ay-yıldızlı ekip, grubundaki son maçını 13 Temmuz Perşembe günü Bulgaristan'la oynayacak.

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