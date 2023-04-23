Genç milliler'den satrançta 7 madalya!

Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda genç milli sporcular, 3'ü altın olmak üzere 7 madalya kazandı.



Rodos Adası'nda 53 ülkeden 514 satranççının mücadele verdiği organizasyonda, Türkiye'yi 39 milli sporcu temsil etti.



13 yaş genel kategorisinde Uygar Duruçay, 11 yaş genelde Baver Yılmaz ve 17 yaş genelde FM Adar Tarhan, altın madalya kazandı.



15 yaş genelde FM Hasan Hüseyin Çelik ile 17 yaş kızlarda WFM Zeynep Çiftçi, gümüş madalya elde etti.



17 yaş kızlarda Elifnaz Akat ve 15 yaş kızlarda WCM Elif Zeren Yıldız, bronz madalyanın sahibi oldu.



Organizasyonda, 17 yaş genelde CM Kürşat Buğra Gökçek dördüncü, 11 yaş kızlarda Ilgın Deniz Erdoğlu beşinci, 9 yaş genelde Poyraz Efe Aşıcı altıncı sırada yer aldı.



Tulay: "İstiklal Marşı'mızı okutan millilerimizle gurur duyuyoruz"



Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'ndan genç millilerimiz 3 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 2 üçüncülükle dönüyor. İstiklal Marşı'mızı okutan millilerimizle gurur duyuyoruz. Şampiyonada çok büyük bir başarıya imza attılar ve bize bayram hediyesi verdiler. Turnuvada mücadele eden 39 genç millimiz de müthiş bir performansla yarıştı. Dereceye giren ustalarımızı ve performanslarıyla otoritelerin dikkatini çeken tüm sporcularımızı kutluyorum."



Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğu da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bizlere çifte bayram yaşatan tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, federasyon yetkililerimizi ve velilerimizi tebrik ederiz." ifadelerini kullandı.





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