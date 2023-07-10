Genç milliler Belçika'ya şans tanımadı!

FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Belçika'yı 70-67 mağlup etti.



Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen organizasyonda milli takım, A Grubu'ndaki ikinci maçında Belçika ile karşılaştı.



Heraklion Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu 12-11 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 32-30 üstün gitti. Türkiye, üçüncü çeyreğini 54-53 önde geçtiği karşılaşmadan 70-67 galip ayrıldı.



Turnuvada ilk galibiyetini alan genç millilerin en skorer ismi, 14 sayı kaydeden Samet Yiğitoğlu oldu.



Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçını yarın İtalya ile yapacak.



