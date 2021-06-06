Genç milliler Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya için kürek çekiyor

Sakarya'daki Kano-Kürek Tesisleri'nde kampa giren Genç Milli Kürek Takımı, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde edebilmek için hazırlıklarına devam ediyor.



Genç milliler, Bulgaristan'da 11-15 Ağustos'ta yapılacak Dünya Şampiyonası ile 9-11 Ekim'de Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Serdivan ilçesi Esentepe'deki Kano-Kürek Tesisleri'nde kampa girdi.



Milli kürekçiler, şampiyonlara katılacak sporcuları belirleyecek "eleme ve seçme yarışı" niteliği taşıyan, 11-13 Haziran'da Slovenya Bled Gölü'nde yapılacak Uluslararası Bilet Yarışları'nda iyi derece elde ederek, dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmaya hak kazanmayı hedefliyor.



- "Sporcularımızdan madalya bekliyoruz"



Genç Milli Kürek Takım Antrenörü Tarık Saytan, AA muhabirine, Türk küreğinin kalbi konumundaki Sapanca Gölü'nün kürek çekmeye ve antrenman yapmaya çok elverişli olduğunu söyledi.



Kamplarının ağırlıklı olarak Sapanca Gölü'nde yapıldığını ifade eden Saytan, takımla 1 haftadır çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.



Saytan, kampta "Genç" ve "Yıldız" kategorisinde toplam 13 sporcunun mili takım seçmelerinde rakiplerini geride bırakarak bu noktaya geldiğini, Slovenya'daki son seçme müsabakasında gösterecekleri performansa göre dünya ve Avrupa şampiyonaları kadrosuna katılacaklarını anlattı.



Bu yarıştan sonra dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek kürekçilerin belirleneceğini aktaran Saytan, "Gençler kategorisinde erkeklerde 6 seçilmiş sporcumuz var. Bu yıl sporcularımızdan madalya bekliyoruz. İyi bir ekibiz. Kız sporcularımızdan da geçen yıl Avrupa Şampiyonasında finali gören bir sporcumuz ve iki tek kategorisinde madalya alan sporcularımız var. Hedefimiz, katıldığımız şampiyonalarda madalya kazanmak." diye konuştu.



