Genç milliler avrupa beşincisi oldu

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, İsrail'i 90-88'i mağlup ederek turnuvayı beşinci bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Genç milliler avrupa beşincisi oldu
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30 Temmuz 2023 18:00
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, İsrail'i 90-88 yendi. Milliler bu sonuçla organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda milliler, Cair Spor Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını 41-36 önde tamamladı.

Ay-yıldızlı ekipte, Mehmet Efe Demirel 20, Emre Tunca 19 sayı kaydetti. İsrail'de ise Shachar Doron 26 sayıyla oynadı.

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