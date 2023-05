Genç milli yüzücüler, 2023'teki şampiyonalarda zirveyi hedefliyor

Edirne'deki milli takım seçmelerini başarıyla tamamlayan genç milli yüzücüler, yıl içinde yapılacak uluslararası organizasyonlarda zirveyi hedefliyor.



Genç sporcular, 27-30 Nisan tarihlerinde Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takım Seçmeleri'nde 7 Türkiye rekoru kırdı.



Milli yüzücüler Kuzey Tunçelli ve Berkay Ömer Öğretir ise olimpiyat A barajını geçerek büyük bir başarıya imza attı.



Havuzdan rekorlarla çıkan genç yüzücüler, gelecek aylarda gerçekleşecek uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor.



Milli Takımlar Antrenörü Yasin Atıl, AA muhabirine, gençler kategorilerinde son yıllarda önemli başarılar elde edildiğini söyledi.



Yıl içinde birçok uluslararası organizasyonda yarışacaklarını belirten Atıl, "Temmuz ayında Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası, ağustos ayında 23 Yaş Altı Avrupa Yüzme Şampiyonası ve eylül ayında Gençler Dünya Yüzme Şampiyonası var. Bunun haricinde büyükler kategorisinde Japonya'da Dünya Şampiyonası olacak. Bu yıl önemli şampiyonlarımız var, hedeflerimiz büyük." diye konuştu.



Atıl, genç yüzücülerin büyük azim ve gayretle çalışarak havuzdan yeni rekorlarla çıktığını ifade etti.



Elde edilen başarılarla hedeflerin her yıl yükseldiğini anlatan Atıl, şunları kaydetti:



"Gençler kategorisinde son dönemde Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya almayı gelenek haline getirdik. Madalyasız yarış geçirmiyoruz. Bu seneki hedefimiz Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası ve Gençler Dünya Yüzme Şampiyonası'nda madalyalara talip olmak. Sporcularımızın milli takım seçmelerinde yaptığı performanslar, düzenlenecek organizasyonlarda Türk Milli Takımı'nın favori olduğunu gösteriyor. Bu mücadeleleri en iyi şekilde geçerek vatanımıza ve milletimize faydalı olmaya çalışacağız. İnşallah bunların hepsini en iyi süreçte yönetebilir ve sporcularımızın yoğun yarış temposunda havuza aktarabiliriz. Hedefimiz her zaman olduğu gibi madalya ve madalyalar, olimpiyat barajlarını da en iyi seviyede tutarak Türk Milli Takımı'nı ve ülkemizi temsil etmek."



- "Türk yüzmesi her sene gelişiyor"



Milli yüzücü Emre Gürdenli, yıl içinde yapılacak şampiyonalara yoğun tempoyla hazırlandıklarını dile getirdi.



Türkiye'ye yeni şampiyonluklar getirmek için çalıştıklarını ifade eden Emre, "50 metre ve 100 metre serbest stilde ülkemizi temsil ediyorum. Türk yüzmesi her sene çok gelişiyor. Çok güzel ilerlemeler var. Milli sporcular olarak elimizden geleni yapıyoruz. Herkes formunun zirvesine ulaşmak için çaba sarf ediyor. Uluslararası şampiyonalarda olabildiğince çok madalya elde etmek istiyoruz." diye konuştu.



Ay-yıldızlı sporcu Doruk Yoğurtçuoğlu ise hedeflerinin her yıl büyüdüğünü söyledi.



Geçen yıl 200 metre kurbağalamada Türkiye rekoru kırdığını anımsatan Doruk, "Önümüzde büyük turnuvalar var. Bu şampiyonalarda madalyalar elde edip ülkemizi gururlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.





