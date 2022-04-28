Genç Milli Yüzme Takımı'nın kadrosu belli oldu

Romanya'da 5-12 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yer alacak milli takımın kadrosu belli oldu.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyonda antrenörler Erkan Mutlu ve Hakan Delibaş yönetiminde kadroya çağrılan 8 kadın ve 8 erkek toplam 16 sporcu şunlar:
Kadınlar: Belis Şakar, Defne Coşkun, Mehlika Kuzeh Yalçın, Merve Tuncel, Nilsu Demirhan, Sevim Eylül Süpürgeci, Sudem Denizli, Talya Erdoğan
Erkekler: Atakan Malgil, Batuhan Filiz, Doğukan Arsen Tombul, Emir Batur Albayrak, Kaan Kara, Kuzey Tunceli, Sanber Yiğit Oktar, Tolga Temiz.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyonda antrenörler Erkan Mutlu ve Hakan Delibaş yönetiminde kadroya çağrılan 8 kadın ve 8 erkek toplam 16 sporcu şunlar:
Kadınlar: Belis Şakar, Defne Coşkun, Mehlika Kuzeh Yalçın, Merve Tuncel, Nilsu Demirhan, Sevim Eylül Süpürgeci, Sudem Denizli, Talya Erdoğan
Erkekler: Atakan Malgil, Batuhan Filiz, Doğukan Arsen Tombul, Emir Batur Albayrak, Kaan Kara, Kuzey Tunceli, Sanber Yiğit Oktar, Tolga Temiz.