Genç milli tenisçiden Kenya'da önemli başarı

Milli tenisçi Süleyman Deniz Gürsoy, Kenya'da düzenlenen ITF Doğu Afrika Gençler 4 Tenis Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde Portekizli partneri Tiago Boschmans ile beraber birinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç milli tenisçiden Kenya'da önemli başarı
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12 Kasım 2021 17:13
Milli tenisçi Süleyman Deniz Gürsoy, Kenya'da düzenlenen ITF Doğu Afrika Gençler 4 Tenis Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde Portekizli partneri Tiago Boschmans'la birinci oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara TOHM'dan yetişen ENKA Spor Kulübünün sporcusu Süleyman Deniz, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki turnuvaya Portekizli partneriyle katıldı.

Finalde Tiago Pereira (Portekiz)-Julius Augunas (Litvanya) çiftiyle karşılaşan 17 yaşındaki milli tenisçi ve partneri, maçı 2-6, 7-5 ve 11-9'luk setlerle kazanarak şampiyonluğa ulaştı.


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