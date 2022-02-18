Genç milli takım Litvanya'yı mağlup etti!

18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Litvanya'yı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç milli takım Litvanya'yı mağlup etti!
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18 Şubat 2022 23:03
18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Litvanya ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Sueno Hotels Deluxe Belek sahalarında oynanan maçta, ay-yıldızlı ekibin gollerini 20. dakikada Berke Kılıç, 54.dakikada Devran Şenyurt ve 87.dakikada Ali Kılıç atarken Litvanya'nın golünü 17.dakikada Nojus Luksys kaydetti.

Milliler, Litvanya ile 16 Şubat Çarşamba günü oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kalmıştı.

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