Genç milli kızlar Çekya karşısında mağlup

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Çekya'ya 48-66 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç milli kızlar Çekya karşısında mağlup
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18 Ağustos 2023 21:00
Türkiye 16 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası klasman mücadelesinde Çekya'ya 66-48 yenildi.

Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk periyodunu milli takım, Çekya karşında 21-12 geride tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan ay-yıldızlılar, Çekya'nın uzaktan şutlarına engel olamadı ve devreye 35-28 geride girdi.

Üçüncü periyodu 53-36 önde bitiren konuk ekip, maçı da 66-48 kazandı.

Milli takım, organizasyondaki son maçında Cumartesi günü saat 12.00'de Yunanistan-Portekiz müsabakasının mağlubuyla karşılaşacak.

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